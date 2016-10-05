Москва, 5 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Час на уроки астрономии в школьной программе появится за счет сокращения учебных часов на второй иностранный язык. Об этом заявила министр образования Ольга Васильева в интервью газете «Комсомольская правда».

Астрономия

«Где взять один час на этот предмет? Есть 250 часов на второй иностранный язык. Второй язык, если это не языковая школа, во многом профанация. Дай бог, чтобы у нас был один иностранный хорошо преподавали. Так что я смело два часа заберу — один в 10-м классе, другой час — в 11-м. Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был бы рабочим по окончании школы», — пояснила Васильева.

Она добавила, что дети в школе «катастрофически перегружены», им нужно пройти, осознать и воспринять большое количество предметов. «Но на астрономию один час есть!», — заключила министр образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева говорила о возвращении в школьную программу астрономии как отдельного предмета в 2017 году. Напомним, астрономия из базового плана школьной программы исчезла в 1991 году.

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