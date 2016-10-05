Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. В подледном озере Восток в Антарктиде обитают бактерии, ранее неизвестные ученым. Об этом заявил заведующий лабораторией криоастробиологии Петербуржского университета ядерной физики имени Константинова Сергей Булат, сообщают «Вести».

lunorthstrongandfree.com Лед

По словам специалиста, микроорганизм, получивший название «В123−10», был обнаружен в воде, намерзшей на буровой коронке. Как показал анализ, генетическое сходство бактерии с уже известными организмами составляет 86%, что говорит о ее уникальности.

Глубина подледного озера Восток достигает 1200 м. Озеро является единственным на Земле водоемом, подобным подледным океанам на покрытых льдом спутниках Юпитера и Сатурна: Европе, Ганимеде, Калисто и Энцеладе.