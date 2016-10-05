Южно-Сахалинск, 5 октября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день, 5 октября, на Сахалине и Курилах заявки на получение земли подали уже более 300 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Уникальная природа Сахалина, особенно его южных районов, где можно выращивать практически любые овощи и даже фрукты, не могла не заинтересовать островитян, желающих организовать собственное дело.

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На бесплатных гектарах сахалинцы планируют заниматься овощеводством, выращивать ягоды, ту же клубнику, которая на острове родится чрезвычайно вкусной, заниматься пчеловодством, скотоводством, устраивать пастбища и, конечно, развивать туризм — по этому виду деятельности на островах, похоже, намечается настоящий бум.

Уже на четвертый день действия второго этапа закона о бесплатном дальневосточном гектаре оформлено 49 договоров на 40 участков. Участие в процедуре оформления лично приняли глава островного региона Олег Кожемяко и заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«За четыре прошедших месяца на Сахалине увеличили площадь земель, подлежащих выделению гражданам в рамках федерального закона до 2 миллионов 900 тысяч гектаров. Из общения с людьми я сделал вывод, что сахалинцы больше заинтересованы даже не в финансовой помощи, а в организационной. Люди, к примеру, просят помощи в организации хранения урожая, в доступе к торговым сетям для реализации выращенной сельхозпродукции», — пояснил Сергей Качаев.

Министр имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах отметила, что с начала действия закона о бесплатном дальневосточном гектаре в регионе проведена колоссальная работа — все земли учтены, заявки принимаются как в электронном, так и в бумажном виде. Единственным минусом Елена Гах назвала сбои в работе федеральной электронной системы по приему заявок от граждан.

«Всего за 4 дня мы убедились, что островная земля востребована, людям она нужна. Мы внесли поправки в закон о бюджете Сахалинской области, где предусмотрены меры поддержки для получателей дальневосточного гектара. Для жителей региона предусмотрен ряд преференций, в частности, предоставление в лизинг средств малой механизации, возмещение процентных ставок по кредитам, выделение грантов на организацию сельскохозяйственных производств, рыбопереработки, выращивании аквакультур, лесопромышленного комплекса», — сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Главная цель островных властей — создать условия, чтобы розданная людям земля была в работе и приносила доход как гражданам, так и бюджету.

Жители Сахалина, решившие заниматься организацией сельскохозяйственных производств, с подачи губернатора смогут получить бесплатно комплекты малокомпактной техники производства Белоруссии — косилки, специальные агрегаты для прессования сена, укладывания сена в рулоны, вспахивания земли и сеялки.

Напомним, с 1 февраля 2017 года получить бесплатный дальневосточный гектар смогут все жители Российской Федерации. Гектар предоставляется безвозмездно сроком на пять лет. Затем землю можно оформить в собственность, но лишь при условии, что на гектаре организован какой-то бизнес, либо построено жилье. Если земля никак не использовалась в течение 5 лет, ее могут изъять. На дальневосточный гектар не могут претендовать иностранцы, а также компании с участием иностранных граждан.