Москва, 5 октября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. В России в сентябре индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года — 104,1% (в сентябре 2015 г. — 100,6%, с начала года — 110,4%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В сентябре в шести субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,5% и более. Вместе с тем в 11 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1−0,3%.

В сентябре на общее удешевление продовольственных товаров в значительной степени повлияло сезонное снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции.

Так, на 17,6−18,7% дешевле стали лук, картофель, морковь, капуста белокочанная, на 14,9% — свёкла, на 11,7% — виноград, на 8,1% — яблоки. В то же время на 15,7% выросли цены на апельсины, на 15,5% — огурцы свежие, на 2,4% — чеснок.

Снижение цен отмечалось на все виды круп, в том числе наибольшее на крупу гречневую — на 1,6%.

Среди видов рыбопродуктов на 1,1% подешевела рыба мороженная неразделанная, живая и охлажденная. В то же время на 1,1% подорожали соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, на 0,7% — рыба разделанная лососевых пород.

Одновременно на 0,9−1,8% подорожали мясо птицы, свинина (кроме бескостного мяса), национальные сыры и брынза, молоко, творог жирный, йогурт, соки фруктовые, перец черный (горошек).

В сентябре среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров существенно подорожало газовое моторное топливо — на 12,1%.

Значительный рост цен отмечался на большинство видов сезонной одежды и обуви. Так, перчатки из натуральной кожи, обувь для детей и взрослых, а также женская и детская верхняя одежда стали дороже на 1,6−2,5%, трикотажные головные уборы — на 1,3−1,4%.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на настойку пустырника увеличились на 3,1%, таурин, офтан катахром, стрепсилс, йод — на 1,1−1,7%. Вместе с тем линекс подешевел на 1,2%, амброксол, индапамид, аллохол, левомеколь, медицинский термометр ртутный — на 0,5−0,9%.

Среди других видов непродовольственных товаров на 1,9% дороже стали сигареты с фильтром отечественные, на 1,0−1,5% — учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, карандаши чернографитные, рюкзаки для школьников.

Среди других наблюдаемых видов услуг на 2,4% выросла плата за удостоверение завещания в нотариальной конторе, на 0,8−1,4% — за ксерокопирование документов, услуги бань и душевых, химчисток, отдельные виды парикмахерских и ритуальных услуг.

Вместе с тем отмечалось снижение цен и тарифов на отдельные виды услуг транспорта, туризма и отдыха. Проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 8,7%, туры на отдых в Греции и Испании — на 3,1% и 2,6% соответственно, путевки в дома отдыха (пансионаты) и санатории на территории России — на 2,4% и 1,8%.

Кроме того, на 0,3% дешевле стали обходиться отдельные виды услуг банков.

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