Москва, 5 октября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Историко-приключенческая драма «Дуэлянт» режиссера Алексея Мизгирева возглавила рейтинг кассовых сборов в России по итогам уик-энда. За четыре дня проката, с 29 сентября по 2 октября, картина собрала 156,4 млн рублей при бюджете в 725 млн рублей, сообщает 5 октября «Кинобизнес сегодня».

Цитата из к/ф «Дуэлянт». реж.Алексей Мизгирёв. 2016. Россия На прицеле

На втором месте — анимационная лента «Аисты», собравшая за выходные 70,68 млн рублей. Общая касса комедии за 11 дней проката в России достигла 197,7 млн рублей.

Третью позицию в чарте уик-энда занимает фильм-катастрофа «Глубоководный горизонт», рассказывающий о взрыве буровой платформы в Мексиканском заливе. Сборы ленты за выходные составили 70,02 млн рублей.

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