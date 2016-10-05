Москва, 5 октября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Brent подошла к ключевому уровню сопротивления 51,40 долл./баррель, который пыталась пробить четыре раза с июня 2016 года. И все безуспешно. От пробоя этого технического барьера может зависеть многое, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Фундаментально оснований для роста нефти нет. Сейчас рынком правят спекулянты. Отчасти свою роль сыграло закрытие накопившихся коротких позиций. Отчасти — возвращение быков. Однако текущее движение конечно есть, и уже в ближайшие дни можно будет наблюдать разворот Brent, который может сопровождаться внушительным падением», — пояснила Афанасьева.

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«Свою роль могут сыграть и данные Минэнерго США по коммерческим запасам. Если показатель на этот раз резко вырастет (что не исключено после 4 недель недотягивания до прогнозов), Brent может сделать попытку уйти ниже 50 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 5 октября, мировые цены на нефть увеличиваются в среду, благодаря сообщению Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов «черного золота» в США. По состоянию на 07:21 мск стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,85% — до 51,30 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,94%, до 49,15 доллара за баррель.