Москва, 5 октября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Эксперты аналитического центра SRG составили рейтинг крупных городов России, в которых сильнее всех падают цены на вторичное жилье. Первое место в рейтинге заняла Москва, цены на недвижимость упали в 2016 году на 8,3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве составляет 171,6 тыс. рублей. Вторую и третью строчку рейтинга заняли Новосибирск и Воронеж, снижение по сравнению с началом года составило 7,3% и 7,1% соответственно — до 55,9 тыс. и 44,7 тыс. рублей за метр.

В Красноярске стоимость вторичного жилья упала на 6,2% и составила 51,4 тыс. рублей. Замыкает пятерку лидеров Екатеринбург — там падение составило 6,1% (до 67,2 тыс. рублей).

По мнению аналитиков, в четвертом квартале средняя стоимость квадратного метра жилья в РФ незначительно вырастет, однако тенденция умеренных цен сохранится.