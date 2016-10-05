Москва, 5 октября, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Пара USD/RUB, как и предполагалось, вернулась к 62,60. Свою роль здесь сыграло и восстановление спроса на доллар США, и опасение спекулянтов по поводу перекупленности рубля, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Доллар

«Если 3 октября пара даже опережала нефть в движении, то 4 октября она вела себя гораздо сдержаннее: Brent продолжала бить рекорды, а российская валюта серьезно сдала позиции», — отметила Афанасьева.

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«Учитывая тот факт, что в паре ведущую роль начинают играть «ненефтяные факторы», USD/RUB может продолжить движение вверх чисто на фиксации прибыли, а коррекция нефти только ускорит процесс достижения отметки 63,10», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 5 октября. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 11,54 копейки и составил 62,4323 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 48,55 копейки — до 69,7556 рубля. Цена на нефть марки Brent поднялась до 51,30 доллара за баррель.