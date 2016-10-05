Токио, 5 октября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Тайфун «Чаба» продвигается на северо-восток по направлению к Японии, днем 5 октября тайфун «Чаба» достигнет регионы Хокурику и Тохоку, сообщает 5 октября The Asahi Shimbun.

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Тайфун «Чаба» движется в направлении Японии со скоростью 45 км/ч. Ожидаемое количество осадков в течение следующих 24 часов составит 200 мм на острове Сикоку и в регионе Кинки, 180 мм на севере острова Кюсю и 150 мм на юге.

Утром 5 октября порывы ветра на острове Кумедзима, расположенного к западу от острова Окинава, достигали 173 км/ч. Скорость ветра, зарегистрированная на острове Кумедзима, стала рекордной за всю историю метеорологических наблюдений на данном острове, начиная с 1951 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за тайфуна «Чаба» штормовое предупреждение было объявлено по всей территории префектуры Окинава. Около 300 рейсов девяти авиакомпаний были отменены. Порывы ветра в центральной части тайфуна достигали 70 метров в секунду.