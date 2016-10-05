Москва, 5 октября, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Торги по нефти 4 октября завершились в плюсе на 0,9%. Рост цен на нефть замедлился из-за дорожающего доллара, но покупатели каждый день обновляют максимум.

hereti.org Добыча нефти

В Азии цена на Brent повышалась до $51,38. Резкий рост котировок вызвал отчёт Американского института нефти по запасам нефти. Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю сократились на 7,6 млн баррелей. Аналогичный отчёт выйдет вечером от Минэнерго США. Можно предположить, что под отчёт Минэнерго США нефть продолжит дорожать.

Сопротивление 51,15 пройдено. Ближайшая цель $52,35. Рост котировок может замедлиться ещё сильнее, если цена опустится ниже отметки $50.95.