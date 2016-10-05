Нью-Йорк, США, 5 октября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. На Аляске (США) обнаружены большие запасы нефти. Чёрное золото найдено энергетической компанией Caelus Energy, пишет Wall Street Journal.

finweb.hnonline.sk Нефть

Нефть обнаружена на шельфе — в 300 милях от Северного полярного круга. Ориентировочный объём добычи на этом месторождении — 1,8−2,4 миллиарда баррелей.

Комментируя открытие нового месторождения, исполнительный директор Caelus Energy Джеймс Мюссельман завил: «Это будет не легко, но у нас есть подобные проекты по всему миру».

Издание уточняет, что Caelus Energy уже вынашивает планы по возведению трубопровода протяжённостью 200 км и стоимостью $800 млн для перекачки чёрного золота с шельфа. Предположительно, государство инвестирует средства в этот проект.

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