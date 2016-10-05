Москва, 5 октября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 4 октября закрылись ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,6%, до 62,66 рубля, евро/рубль — на 0,71%, до 70,26 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

В первой половине дня российский рубль торговался на валютном рынке в минусе по отношению к доллару США, в плюсе — к единой валюте. Укрепление американского доллара спровоцировал британский фунт, который подешевел к нему до 31-летнего минимума $1,2719.

Участники рынка стали агрессивно продавать фунт после сделанного заявления в премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в воскресенье. Она заявила, что начнёт процесс выхода из ЕС к концу марта 2017 года. Участники рынка опасаются за то, что страна не сможет выйти из ЕС на комфортных условиях для её экономики.

Затем на национальную валюту усилилось давление после выступления представителя ФРС США Джеффри Лакера (Jeffrey Lacker). Он считает, что ФРС должна играть на опережение и призывает членов FOMC поднять ставки как можно быстрее. Сам он не является голосующим членом FOMC.

На американской сессии курс доллар/рубль поднялся до 62,86 рубля. От значительного снижения курса рубля против доллара США сдержали растущие нефтяные котировки. Цена на нефть сорта Brent выросла до $51,32.

Курс евро/рубль восстановился за три часа на 74 копейки, до 70,40 рубля на новостях от Bloomberg. Агентство сообщило, что ЕЦБ может свернуть программу покупок облигаций раньше срока. Сначала планируется сократить покупки активов на 10 млрд евро в месяц.

Джеффри Лакер и агентство Bloomberg позволили валютам скорректироваться против рубля, но не изменили бычий тренд по нефти. В Азии за баррель Brent дают $51,27. Резкий рост котировок наблюдался после публикации отчёта от Американского института нефти. Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю сократились на 7,6 млн баррелей.

Аналогичный отчёт выйдет вечером от Минэнерго США. Учитывая снижение индекса доллара (DXY), запланированный аукцион Минфина РФ, а также растущие нефтяные котировки, по паре доллар/рубль ожидаю снижение до 62,14 руб., евро/рубль — до 69,75 рубля.