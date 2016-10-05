Афины , 5 октября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. В Греции состоялась встреча члена секретариата ЦК КПК Лю Юньшаня и председателя греческой партии «Синаспизмос» Алексиса Ципраса, в рамках которой политики обсудили укрепление двустороннего сотрудничества между странами и реализацию проекта порта Пирей.

caribflame.com Флаги Греции и Китая

Лю Юаньшань отметил, что Китай считает Грецию своим другом и стратегическим партнером. Кроме того, китайский политик выразил надежду, что именно проект порта Пирей станет достойным примером двустороннего взаимодействия. Китай ожидает, что Пирей станет новым «окном в Европу», пишет «Чжунго синьвэнь».

Алексис Ципрас подчеркнул, что стратегии развития двух стран хорошо дополняют друг друга. Ранее парламент Греции ратифицировал продажу контрольного пакета акций порта Китаю.

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК посетил порт 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале 2016 г. стало известно, что крупнейший контейнерный оператор China Ocean Shipping Company (COSCO) намерен приобрести 67% акций морского порта Пирей в Греции. Стоимость сделки составила 368,5 млн евро.