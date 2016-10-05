США, 5 октября, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на пресс-конференции в Харрисберге (штат Пенсильвания) заявила, что не помнит о своем предложении ликвидировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа при помощи беспилотника, сообщает The Washington Examiner.

truepundit.com Хиллари Клинтон

По ее словам, если такое и говорилось, то «это была шутка». «Но я такого не припоминаю», — заявила Клинтон журналистам, комментируя публикацию на интернет-сайте truepandit.com.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что до 8 ноября — даты, когда в США пройдут президентские выборы — будет опубликована «разоблачительная видеопрезентация», которая окажет существенное влияние на президентскую гонку.

Материалы касаются избирательной кампании Клинтон, речь в них, в частности, может идти об обсуждении физического устранения Ассанжа с помощью беспилотника. Это Клинтон обсуждала со своими помощниками, будучи Госсекретарем США. «Разве мы не можем просто нанести по этому парню удар с дрона (т.е. БПЛА)?» — якобы спросила на совещании 23 ноября 2010 года глава внешнеполитического ведомства.