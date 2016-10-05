Вашингтон, 5 октября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз российского ВВП на 2016 и на 2017 годы. Сокращение показателя на нынешний год — 0,8% (предыдущий вариант составлял 1,2%), на грядущий год — рост на 1,1% (ранее — 1%). Такая информация содержится в очередном докладе МВФ, обнародованном 4 октября.

ИА REGNUM Прогноз

По сравнению с предыдущим прогнозом (июль 2016 года), улучшен показатель инфляции: на 2016 год она составляет 5,9% (ранее — 6,6%), на будущий год — 4,9% (соответственно — 5,2%). Безработица в России на 2016 год прогнозируется на уровне 5,8%, на 2017 годы — 5,9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский заявил: «Прогнозы МВФ по экономике России улучшаются вслед за динамикой нефтяных котировок, иных реальных причин нет. Все это понимают, поэтому готовы и к пересмотру сценариев на более негативные в случае изменения тренда нефтяных котировок».

Аналитик ГК «Телетрейд» Михаил Поддубский подчеркнул, что улучшения в прогнозах на 0,1−0,3% вряд ли можно считать какими-либо заметными улучшениями, тем более общий консенсус предполагает сохранение отрицательных темпов роста в 2016 году.