Курган, 5 октября, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Потребительские цены на товары и услуги с начала года выросли в Курганской области на 4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганстате. Это на 7,7% ниже, чем за девять месяцев 2015 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Цены на продовольственные товары увеличились с начала года в среднем на 2,7%. Тогда как за аналогичный период прошлого года они взлетели на 11,5%. Более всего выросли цены на крупу и бобовые — на 13,4%, консервы рыбные — на 11,6%, консервы фруктово-ягодные — на 10,7%, рыбу и морепродукты пищевые — на 9,5%, мороженое — на 9,2%, маргарин — на 9%, молоко и молочную продукцию — на 9%, чай, кофе — на 8,7%, безалкогольные напитки — на 8%, сыр — на 7,3%, соль, специи и концентраты — на 6,8%, кондитерские изделия — на 6%, масло и жиры — на 5,3%, консервы мясные — на 5,1%, консервы овощные — на 3%, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали с начала года на — 2,5%, муку пшеничную — на 2%. Цена на алкоголь поднялась на 5,5%, стоимость блюд в общественном питании — на 2,6%.

Снижение цен отмечено на овощи — на 41%, яйца куриные — на 22%, мясо птицы — на 1%, сельди — на 0,9%, фрукты и цитрусовые — на 0,4%.

Цены на непродовольственные товары поднялись к уровню декабря 2015 года на 5,2%, что менее, чем за январь — август 2015 года на 14,1%. Выше среднего показателя сложились цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары — на 16,4%, табачные изделия — на 15%, обувь кожаную — на 11%, товары для животных — на 10,4%, инструменты и оборудование — 10,2%, полотенца — на 9,4%, парфюмерно-косметические товары — на 8,6%, металлическую посуду — 8,5%, часы — на 8,3%, стеклянную посуду — 8,2%, галантерею — на 7,2%, одежду и бельё — на 7%, моющие и чистящие средства — на 6,7%, трикотажные изделия, строительные материалы — на 6,6%, топливо моторное — на 6,2%, печатные издания — на 6%), ткани (105,9%), велосипеды и мотоциклы, холодильники бытовые — на 5,6%, бумажно-беловые товары — на 5,4%.

Отмечено снижение цен на телерадиотовары — на 5,7%, меха и меховые изделия — на 2,4%, топливо — на 1,7%, средства связи — на 0,2%.

Всевозможные услуги стали дороже в Зауралье с начала года на 4,7%, тогда как за девять месяцев прошлого года повышение составило 8,7%.

Более всего поднялись в цене тарифы на проводное вещание — на 39,1%, юридические услуги — на 38,5%, экскурсионные услуги — на 22,5%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 18,8%. Подорожали услуги железнодорожного транспорта на 13,2%, почтовой связи — на 11,8%, санаторно-оздоровительные услуги — на 8,3%, услуги городского пассажирского транспорта — на 7,6%, холодное водоснабжение и водоотведение — на 7,3%, горячее водоснабжение, услуги страхования — на 6,5%, услугиобразования — на 5,6%, медицинские услуги — на 5%.

Однако сами курганцы на деле отмечают повышение цен в более значительных размера, чем цифры Курганстата. В частности, подорожание овощей, а не снижение их стоимости на 41%.

Как поясняют в Курганстате, цены в крупных городах области Кургане и Шадринске, действительно, несколько выше, чем на других территориях. Отметим, что Курганская область считается традиционно житницей Урала сельскохозяйственной направленности.

К примеру, в Кургане по данным еженедельного мониторинга цен, за период с 27 сентября по 3 октября наиболее значительно выросли цены на яйца куриные — на 3,1%, молоко за неделю подорожало на 0,7%, рис, сахар, крупа гречневая — на 1%. Дорожает мясо, масло, макаронные изделия, хлеб и мука. За неделю в столице Зауралья взлетели цены на огурцы (на 19,0%), помидоры (на 9,6%), лук репчатый (на 2,4%), картофель (на 2,2%).

Отметим, что по данным того же Курганстата за первое полугодие этого года реальные денежные доходы зауральцев уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 10%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила за январь-июнь 2016 года 22 731,6 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года возросла лишь на 3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-июне этого года снизилась по сравнению с январем-июнем 2015 года на 4,7%.