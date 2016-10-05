Токио, 5 октября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Авиакомпании Японии были вынуждены отменить 85 внутренних рейсов в связи с приближением мощного тайфуна «Чаба». В основном речь идет о маршрутах на юге и юго-западе страны, сообщает телеканал NHK.

xinhuanet.com Тайфун

Как сообщают метеорологи, сейчас тропический шторм бушует к северо-западу от острова Кюсю. В его центре скорость ветра достигает 40 м/с, при порывах — 60 м/с. Авиаперевозчики предупреждают пассажиров о возможной отмене последующих рейсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за тайфуна «Чаба» штормовое предупреждение было объявлено по всей территории префектуры Окинава. Около 300 рейсов девяти авиакомпаний были отменены.