Вашингтон, 5 октября, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп связан с российскими олигархами, поэтому противостоять Российской Федерации (РФ) способна только бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Об этом, как передает ВВС, заявил кандидат на пост вице-президента США, демократ Тимоти Кейн в ходе дебатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

«Хиллари способна противостоять России, в то время как Трамп снова и снова хвалит Владимира Путина, — заявил Кейн. — Очевидно, что он имеет деловые связи с российскими олигархами, близкими российскому президенту».

В свою очередь, республиканец Майкл Пенс (кандидат в президенты США) заявил, что именно «слабая и беспомощная политика» бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и главы Белого дома Барака Обамы пробудила «российскую агрессию».

«Лидер России на мировой арене сильнее, чем эта администрация — это объявление болезненных фактов, — сказал Пенс. — Это не поддержка Владимира Путина. Это обвинение в адрес слабой и беспомощной политики Хиллари Клинтон и Барака Обамы».

На вопрос, почему кандидат в президенты США от Республиканской партии будет успешнее в отношениях с РФ, чем администрация Обамы, Пенс ответил: «Сила. Просто и ясно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече со своими избирателями в городе Прескотт-Вэлли заявил, что власти Российской Федерации (РФ) нарушили соглашения по режиму перемирия в Сирии, потому что не уважают руководство США.

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