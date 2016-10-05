Москва, 5 октября, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Первое пленарное заседание Госдумы VII созыва начнется в 12:00 мск 5 сентября, на нем парламентарии проголосуют за кандидатуры председателя палаты, его заместителей, председателей и заместителей председателей комитетов, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Перед парламентариями с обращением выступит президент РФ Владимир Путин. Заседание откроет 86-летний депутат от фракции КПРФ Жорес Алферов — старейший депутат Думы.

Также на первой сессии будет присутствовать спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин, руководящий в настоящее время Службой внешней разведки (СВР).

По итогам выборов в Госдуму прошли представители шести партий в то время как в избирательной кампании участвовали 14 партий. Выборы в Госдуму проходили по смешанной системе: 225 мандатов получили кандидаты, выдвигавшиеся по партийным спискам, 225 — одномандатники.

Конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов у «Единой России» — 343 мандата, у КПРФ — 42 мандата, у ЛДПР — 39, у «Справедливой России» — 23. Таким образом, в Госдуме будет четыре фракции.

Кроме того, по одному мандату получили одномандатники от партий «Родина» Алексей Журавлев и «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов, а также один самовыдвиженец Владислав Резник.

Напомним, что выборы в Госдуму VII созыва должны были состояться в декабре, однако сроки были изменены, новый созыв был избран 18 сентября. Связано это было с работой над федеральным бюджетом на 2017−2019 гг.