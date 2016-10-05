Тегеран, 5 октября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Глава космического агентства Ирана Мохсен Бахрами заявил, что страна заинтересована в сотрудничестве с NASA, сообщает 5 октября Associated Press.

motoburg.com Запуск ракеты в Иране

«Многие страны смотрят на программы NASA. Естественно, мы заинтересованы в сотрудничестве. На орбите Земли не существует понятие страна или раса», — сказал Бахрами.

Иран начал переговоры о техническом сотрудничестве с космическими агентствами Европы, России, Китая и Японии, сказал Бахрами. Он также сказал, что Иран начал переговоры с международными спутниковыми операторами.

Бахрами заявил, что Иран планирует запустить три мини-спутника иранского производства на низкую околоземную орбиту в начале 2018 года. По крайней мере, три иранских университета работают над созданием этих спутников.

Напомним, в 2013 году Иран запустил обезьяну в космос и создал свой первый космический центр слежения для наблюдения за объектами на околоземной орбите.