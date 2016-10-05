Грозный, 5 октября, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Вступление в должность главы Чечни Рамзана Кадырова официально состоится сегодня, 5 октября. Торжественная церемония пройдёт в день рождения Кадырова — ему исполняется 40 лет, передаёт Life.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Уточняется, что мероприятие пройдёт в Государственном концертном зале Грозного. Приглашены около ста гостей, которые после официальной части будут праздновать это событие в Доме торжеств «Сафия». Стоит отметить, что 5 октября — это ещё и 198-летие образования Грозного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 18 сентября 2016 года Кадыров был переизбран на пост главы Чеченской Республики. Он набрал 97,94% голосов избирателей и обошёл трёх других кандидатов.