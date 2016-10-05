Красноярск, 5 октября, 2016, 07:25 — ИА Регнум. В Красноярске состоится конференция урбанистического форума, на которой будет обсуждаться развитие города-миллионника как часть общероссийской стратегии.

Красноярск

«Губернатор края Виктор Толоконский провел рабочую встречу с представителями дирекции АНО «Московский урбанистический форум» по проведению в региональном центре конференции «Города и территории завтра: инструментарий позитивных перемен». Во встрече приняли участие председатель правительства края Виктор Томенко и глава Красноярска Эдхам Акбулатов», — говорится в сообщении краевого правительства.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, пока еще рано говорить о том, какие практические последствия может иметь предстоящая конференция, но она должна сформировать новое понимание различных аспектов развития мегаполиса.

«Те же организаторы уже провели две конференции в центральной России, и они в своих выступлениях подчеркнивали, что нет смысла механически транслировать московский опыт на другие миллионники России. В каждом миллионнике свои проблемы и свои пути их решения, своя экономическая база. Соответственно, тут не может быть стандартных решений», — пояснил специалист пресс-службы.

По его словам, в рамках обсуждения местные эксперты смогут обменяться мнениями со столичными и зарубежными специалистами-урбанистами. «Предстоит сформулировать какие-то новые предложения, в том числе и для правительства страны, указать на «узкие места» в нормативно-правовой базе и в законодательстве. Это необходимо для того, чтобы изменить подходы к финансированию, сбору налогов. На прошедшей встрече обсуждались технические стороны предстоящей конференции», — отметил собеседник ИА REGNUM.

С начала года аналогичные конференции уже прошли в Ростове-на-Дону и Воронеже. А после Красноярска они состоятся в Перми и Тюмени. Как заявил исполнительный директор АНО «Московский урбанистический форум» Юрий Тычинский, открытое обсуждение проблем крупных городов, обмен опытом в решении сложных задач, стоящих перед главами муниципалитетов, выработка рекомендаций по совершенствованию существующего законодательства будет способствовать качественному и устойчивому развитию российских городов.

Губернатор Красноярского края поддержал предложение о проведении в столице региона урбанистической конференции. Мероприятие состоится 27 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на столичном урбанистическом форуме «Быстрорастущие мегаполисы. Технологии динамичного развития» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что концентрация населения в крупных агломерациях является конкурентным преимуществом России. С учетом имеющейся динамики урбанизации обсуждаются планы нового территориального устройства. В частности, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко неоднократно заявляла, что считает возможным укрупнить ряд субъектов РФ.