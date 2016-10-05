Москва, 5 октября, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Сын вице-президента компании «Луйкойл» Руслан Шамсуаров на допросе в Гагаринском суде Москвы по делу о гонке на Gelandewagen заявил, что сотрудники полиции вели себя неподобающим образом и спровоцировали гонку, кинув в их машину жезл.

looki.de Пиноккио

По его словам, полицейские угрожали молодым людям расправой с применением оружия. «Туда приехал крайне агрессивный сотрудник полиции; как я узнал позже, как раз тот, который кинул жезл. Он вытащил табельное оружие и передернул затвор», — цитирует Шамсуарова РБК.

Кроме того, один из инспекторов ГИБДД сказал «перестрелять бы вас всех», заявил молодой человек в суде. Шамсуаров также рассказал, с чего начался инцидент: сотрудник полиции якобы кинул жезл в их машину, и он пробил бампер.

Компания отвезла домой одну из девушек и решила вернуться на Ленинский проспект, чтобы узнать у сотрудника ДПС, зачем он бросил жезл. Тогда же Шамсуаров начал вести онлайн-трансляцию в интернете.

Когда началась погоня, молодой человек не запомнил. «Я помню только, что увидел полицейскую машину, которая ехала параллельно с нами. Тогда мы приняли решение развернуться через газон», — сказал Шамсуаров.

Напомним, Абдувахоб Маджидов, Виктор Усков и Руслан Шамсуаров обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Уголовное дело в отношении еще одного фигуранта выделено в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 г. в интернете появился видеоролик, на котором группа молодых людей «развлекается» на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen, злостно нарушая ПДД на виду у сотрудников полиции. После этого они пытаются скрыться от стражей порядка на огромной скорости, пересекая сплошные полосы, выезжая на тротуары и газоны. При этом нарушители сами транслировали свои действия в соцсеть Periscope.