Вашингтон, 5 октября, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Американская компания Yahoo Inc использовало специальное программное обеспечение для сканирования электронной почты своих пользователей для спецслужб США, сообщает 4 октября Reuters.

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Правительство США попросило компанию Yahoo Inc провести сканирование содержания электронной почты своих пользователей для нужд Агентства национальной безопасности и ФБР, сообщили источники Reuters.

Reuters не удалось определить, какие именно данные компания Yahoo уже могла передать спецслужбам США. Также Reuters не удалось установить, с какими еще интернет порталами, кроме Yahoo, могли сотрудничать представители американских спецслужб.