Барнаул, 5 октября, 2016, 06:42 — ИА Регнум. Алтайская дзюдоистка и самбистка Ирина Громова одержала победу на чемпионате мира по грэпплингу в Минске. Об этом сообщает «Алтайский спорт». Соревнования более 600 спортсменов из 20 стран мира.

Олег Богданов, ИД «Алтапресс» Ирина Громова

Ирина Громова, выступавшая в весовой категории до 64 кг.: все три поединка она выиграла с помощью болевых приёмов.

Комплекты медалей были разыграны среди детей от 10 лет, взрослых мужчин и женщин от 21 года и ветеранов от 35 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года Ирина Громова стала двукратной победительницей чемпионата Европы, проходившего в Риме. Будучи заслуженным мастером спорта по дзюдо и мастером спорта международного класса по самбо, Ирина выступает и в других видах спортивной борьбы. Так, например, в её активе имеется участие в чемпионате Европы по сумо.

Напомним, грэпплинг совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. В этом виде борьбы используются элементы самбо, бразильского джиу-джитсу, дзюдо и вольной борьбы.