Москва, 5 октября, 2016, 06:11 — ИА Регнум. По оценкам представителей табачных компаний, пачка сигарет в России в следующем году может подорожать минимум на 10−20 рублей при условии реализации идеи Минфина об индексации акцизов на табак, пишет 5 сентября газета «Известия».

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Директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый считает, что сигареты в ближайшие три года подорожают довольно существенно. «Производители будут вынуждены поднимать отпускные цены в ответ на повышение ставок акцизов и на естественный рост других издержек», — пояснил он.

«Средняя цена пачки только за счёт акциза увеличится примерно на 13% — до 102 рублей. Причём на налоги придётся больше половины стоимости пачки — около 60 рублей составят акциз и НДС», — отметил Лютый.

По его оценкам, средняя цена пачки сигарет в низком ценовом сегменте составит 96 рублей, в среднем — 107 рублей, в премиальном — 122 рубля.

Напомним, что Минфин предлагает индексировать акциз на табак на 10% ежегодно в 2017—2019 годах. Об этом 1 октября сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на семинаре для депутатов Госдумы. Согласно подсчётам ведомства, такая мера принесёт бюджету дополнительные 243 млрд рублей.