Вашингтон, 5 октября, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп возлагает на Россию ответственность за срыв соглашения о перемирии в Сирии. Об этом он заявил на встрече со своими избирателями в городе Прескотт-Вэлли, в штате Аризона.

litterareport.com Разрушенный город Алеппо

«Россия нарушила соглашение о перемирии, и теперь в Сирии стреляют и бомбят», — сказал миллиардер, добавив, что «этому следует положить конец, причём как можно быстрее». По мнению Дональда Трампа, действия России также показывают, что в Кремле «не имеют никакого уважения» к руководству Соединённых Штатов.

Напомним, 3 октября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил о прекращении американско-российского диалога по мирному урегулированию в Сирии по инициативе американской стороны. По его словам, будет сохранён лишь экстренный канал связи с российскими военными для предотвращения возможных инцидентов между ВВС США и ВКС России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что Вашингтон не выполнил ключевое условие договорённостей для облегчения гуманитарной ситуации жителей Алеппо. «А теперь, видимо, не сумев выполнить эти договоренности, которые сами же вырабатывали, пытаются переложить на кого-то ответственность», — заявила Захарова.