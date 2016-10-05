Шэньчжэнь, Китай, 5 октября, 2016, 05:32 — ИА Регнум. Власти провинции Гуандун опубликовали документ, согласно которому в течение следующих 10 лет один из крупнейших городов провинции — Шэньчжэнь станет главным студенческим городом в Китае.

chuansong.me Шэньчжэнь. КНР

К 2025 г. общее количество университетов и колледжей, расположенных в черте города, составит не менее 20 заведений. Количество студентов достигнет отметки в 250 тыс. человек, из них более 200 тыс. будет получать образование на дневном отделении, пишет «Жэньминь жибао».

Кроме того, все местные учебные заведения получат дополнительные дотации со стороны властей для модернизации лабораторий, проведения ремонта в административных зданиях и общежитиях. Дополнительные средства будут выделены на выплаты стипендий обучающимся на необходимых государству специальностях: медицине, химии, физике и инженерии.

Как отметили в правительстве Гуандуна, главная цель принятых мер — увеличение количества университетов из Шэньчжоу в списке 50 самых лучших учебных заведений КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно опубликованному Академическому рейтингу университетов мира (ARWU), два китайских ВУЗа вошли в список 100 лучших учебных заведений в мире. Как и прежде, лучшими университетами КНР были признаны столичные Университет Цинхуа и Пекинский университет.