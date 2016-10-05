Москва, 5 октября, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Минфин России предложит правительству не менять ставки подоходного налога и НДС, равно как и других налогов, в ближайшие годы. Как пишет 5 октября газета «Коммерсантъ», такие предложения содержатся в проекте «Основных направлений налоговой политики» на 2017−2019 годы, подготовленном ведомством в рамках работы над бюджетом.

ИА REGNUM Налог

По информации издания, Минфин выступает за сохранение нынешней конфигурации налоговой системы России по крайней мере на 2017 год, а по возможности — на всю бюджетную трёхлетку.

Ранее сообщалось, что в правительстве рассматриваются три варианта повышения налогов. Первый вариант предусматривал рост НДФЛ до 20% при доходах выше определённого уровня, второй — повышение НДС до 20% (как в быстрой версии, с 2017 года, так и в отложенной — с 2018 года). Третьим вариантом был общий рост госдолга через эмиссию ОФЗ.

По сведениям издания, Минфин ориентирован на повышении доходов бюджета за счёт акцизов на табак и вино, а также налогов в нефтяной отрасли. В остальном ведомство намерено сосредоточится на точечном решении наиболее чувствительных проблем налоговой оптимизации и повышении платёжной дисциплины.

В частности, для крупных компаний и консолидированных групп налогоплательщиков должна вырасти эффективная ставка налога на прибыль. Минфин запретит компаниям сокращать убытками прошлых лет базу для уплаты налога более чем на 30% прибыли текущего года.