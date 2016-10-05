Сан-Франциско, США, 5 октября, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Компанию Yahoo подозревают в передаче конфиденциальной информации пользователей правительству США, сообщает Sky News 5 октября.

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По заверению неназываемых сотрудников Yahoo, почтовый сервис компании был «полностью доступен для сканирования» по требованию АНБ и ФБР. По их словам, для сканирования почты пользователей была создана специальная программа, способная «фильтровать» письма по ключевым словам и отслеживать их в режиме реального времени.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 сентября компания Yahoo опубликовала заявление, что не менее 500 миллионов аккаунтов пользователей ее сайта были взломаны. Кража личных данных пользователей Yahoo, которая является крупнейшей в истории, произошла еще в 2014 году, однако компании об этом стало известно только в прошлом месяце. В заявлении компании также указывалось, что группа хакеров, организовавшая взлом, «была аффилирована с государственными структурами».