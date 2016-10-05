Рига, 5 октября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич путешествует по миру в компании своего советника, спутника жизни Мартина Дрегериса. При этом, как сообщает портал Pietiek.com, в мае, июне и июле путешествия этой пары обошлись латвийским налогоплательщикам более чем в 18 тысяч евро.

ИА REGNUM Евро

Информацию о зарубежных поездках, в которые Ринкевич берет с собой своего нового советника Дрегериса, Pietiek.com начал собирать осенью прошлого года. Причиной стала опубликованная тогда в журнале Kas Jauns фотография.

«Одним из последних на праздничный концерт явился работающий ближе всего к Латвийскому Национальному театру министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, в свое время объявивший о своей нетрадиционной ориентации. В прошлые годы он посещал торжественный концерт по поводу юбилея страны один, а на этот раз пришел в Латвийский Национальный театр вместе со своим советником по вопросам прессы Мартиньшем Дрегерисом, которого часто берет с собой и в заграничные командировки».

Своего нового советника министр взял не только на праздничный концерт 18 ноября, куда обычно чиновники приходят со своими спутницами жизни, но и действительно в поездки за рубеж, причем, даже не «очень часто», а, как, например, в сентябре и октябре прошлого года, вообще во все.

Какие обязанности у Дрегериса в этих командировках, МИД не сообщает, потому что все отчеты по командировкам содержатся в разделе информации ограниченного доступа.

Весной Pietiek.com уже публиковал отчет МИДа по зарубежным поездкам Ринкевича и его «оперного друга» за счет налогоплательщиков в ноябре и декабре прошлого года, а также январе этого.

В мае же совместные поездки обоих чиновников обошлись налогоплательщикам в 2654 евро, в июне — в 4244 евро, в июле — 11 381 евро.