Boeing намерен опередить SpaceX в отправке человека на Марс
Вашингтон, 5 октября, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Американская корпорация Boeing намерена опередить частную компанию SpaceX в отправке людей на Марс. Об этом заявил глава корпорации Деннис Муиленберг, передаёт агентство Bloomberg.
«Я убеждён, что первый человек, который ступит на Марс, будет доставлен туда на ракете Boeing», — заявил Муиленберг 4 октября на конференции в Чикаго.
Глава Boeing отметил, что как и SpaceX, возглавляемая им компания ориентирована на коммерциализацию космических перелётов. По его прогнозу, космический туризм станет весьма востребованной услугой уже в ближайшие пару десятилетий. Муиленберг также не исключает появления отелей длятуристов на МКС.
Как передавало ИА REGNUM, в июне этого года глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания планирует доставить людей на Марс в 2025 году. По его словам, к этому времени станет возможной первая пилотируемая экспедиция на красную планету. Старт экспедиции должен состояться в 2024 году.
В конце сентября Илон Маск также рассказал о проекте SpaceX по колонизации Марса в будущем.