Каракас, 5 октября, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Венесуэльские власти разрешили отелям и турфирмам взимать плату с иностранных туристов в долларах США, сообщает AVN.

George Carter Доллары

На самом деле, практика взимания с туристов платы за услуги турфирм существует в Венесуэле достаточно давно. Более того, если иностранец желает рассчитаться за экскурсии в боливарах, то с него потребуют деньги по гораздо более высокому курсу. Нежели тот, по которому он их приобретал.

По новым нормам, 4‑ и 5-звездочным отелям, компаниям по перевозке туристов и магазинам беспошлинной торговли разрешается оставлять себе 40% валютной выручки для инвестиций, а 60% в обязательном порядке продавать государству по плавающему курсу, сообщает NTN 24.