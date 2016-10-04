Мадрид, 5 октября, 2016, 01:13 — ИА Регнум.



Мигель де Сервантес

Министерство финансов Испании заблокировало ряд бюджетных ассигнований министерству образования, культуры и спорта, национальные награды в областях музыки, литературы и театра, а также Премию Сервантеса — крупнейшую ежегодную награду ныне живущему автору на испанском языке, которая составляет 125 000 евро, пишет испанское издание El Pais.

Мера входит в пакет, разработанный министерством финансов, которым руководит Кристобаль Монторо, чтобы покрыть дефицит бюджета, возникший в Испании и Европейском союзе. Эти меры направлены на сокращение расходов по различным статьям бюджета многих государственных учреждений. Что касается национальных наград, то уже были выданы и доставлены полдюжины из них, в том числе в кинематографе. Кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходил с 16 по 24 сентября. Одну из премий на нем вручили актрисе Анхеле Молине. Но еще предстоит вручить около тридцати премий в этом году в категориях музыки, мультипликации, комиксов, в боях быков и т.д.

Однако министр по европейским делам Испании Мендес Виго гарантирует, что все денежные премии и призы, которые имеют номинал около 20 000 евро, будут рассматриваться Кабинетом министров. Это означает, что каждый конкретный случай будет обсуждаться отдельно.

В настоящее время отложена работа различных жюри разных конкурсов и фестивалей в каждой категории. Наиболее щекотливое положение у Премии Сервантеса. Она вручается каждый год 23 апреля в день смерти Сервантеса. В 2015 году ее обладателем стал мексиканский писатель Фернандо дель Пасо.