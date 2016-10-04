Майами, США, 5 октября, 2016, 01:10 — ИА Регнум. В штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина на востоке США вводится чрезвычайное положение в связи с приближением урагана «Мэтью», сообщает Associated Press 5 октября.

kappa352.egloos.com Ураган

Губернатор штата Джорджия Натан Дил во вторник сообщил, что на побережье будут закрыты все государственные учреждения, режим ЧП вводится для городов Саванна и Брауншвейг на юге штата.

Также во вторник губернатор штата Южная Каролина Ник Хейли сообщил, что эвакуация побережья штата начнется в среду в 3 часа дня, и может затронуть примерно миллион человек. Для эвакуации жителей из опасных районов все полосы движения в сторону побережья будут отменены.

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Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение о «прямой угрозе» урагана ранее во вторник было распространено во Флориде — губернатор Рик Скотт призвал жителей всего штата «надеяться на лучшее, но ждать худшего». Флорида станет первым штатом Америки, который примет на себя удар стихии после прохождения через восточную часть Кубы.

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Днем ранее губернатор Северной Каролины Пэт Маккрори объявил чрезвычайное положение в 66 округах в центральной и восточной частях штата и призвал фермеров начать «незамедлительную» уборку урожая. Власти американского штата сняли ограничение на вес грузовиков, чтобы позволить фермерам доставить свой урожай на рынок.

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Ураган «Мэтью», который уже около недели бушует в Карибском бассейне, 4 октября атаковал Гаити. Многие населенные пункты на островном государстве затоплены, ураган разрушил дома и линии электропередач на юго-западе страны. Следующей «жертвой» урагана четвертой категории, сила ветра которого составляет 230 км/ч, будет Куба, после чего «Мэтью» направится к берегам Флориды.