Минск, 5 октября, 2016, 00:54 — ИА Регнум. «У Белоруссии нет факторов роста», — заявил 4 октября корреспонденту ИА REGNUM белорусский экономист Леонид Злотников, оценивая реалистичность утверждённого Александром Лукашенко официального прогноза на 2017 год.

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Пресс-служба президента Белоруссии 4 октября проинформировала о подписании двух указов — №358 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год» и №359 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2017 год». Согласно официальному прогнозу, в 2017 году ВВП вырастет на 1,7%, инфляция не превысит 9%, ПИИ на чистой основе будет привлечено $1,4 млрд, экспорт товаров и услуг вырастет на 3,8%, реальные располагаемые денежных доходы населения вырастут на 1,3% и так далее.

Является ли данный прогноз столь же «реалистичным», как и официальные прогнозы прошлых лет? За счёт чего будет расти ВВП и благосостояние белорусов? По мнению Злотникова, факторы роста экономики Белоруссии в 2017 году не просматриваются, а посему очередной официальный прогноз на будущий год, скорее всего, не сбудется.

«Падают цены — и на экспорт, и на импорт, причём падение цен на внешних рынках не идёт на благо белорусских экспортёров», — констатировал эксперт. В частности, упали цены на нефть, калийные удобрения, продукцию машиностроения и легпрома — всего того, за счёт чего Белоруссия зарабатывает на внешних рынках.

«Конкурентоспособность белорусской экономики падает, — отметил Злотников. — Доходы расти не будут».

Упование на привлечение прямых иностранных инвестиций, считает белорусский экономист, также не имеет под собой оснований: в 2016 году инвестиции сокращались и ситуация не изменилась в лучшую сторону, чтобы ждать притока в следующем году. Кроме того, специфика учёта иностранных инвестиций чиновниками Белоруссии имеет свою специфику — под ними скрываются, например, такие показатели, как рекапитализация прибыли иностранных компаний.

«Убыточность сельского хозяйства в Белоруссии выросла в 2016 году, — констатировал Злотников. — Оно давно убыточно, почти всё — ведь около 60% сельхозпредприятий не могут существовать без поддержки государства. Если убрать финансовые подпорки — почти все они будут убыточными».

В промышленности также весьма скорбная картина. Внешняя торговля падает. Реальные доходы населения сокращаются.

«Я не вижу факторов роста белорусской экономики в 2017 году», — сказал Злотников.

«Единственный фактор, который может позитивно повлиять на оживление белорусской экономики — оживление на российском рынке. Однако роста ВВП России на 1−2% не достаточно для того, чтобы в Белоруссии начался устойчивый рост», — считает экономист.

Однако, «учитывая охлаждение отношений между Минском и Москвой, и этого роста может не быть», добавил Злотников. По его мнению, есть несколько факторов, которые не позволяют уверенно смотреть в завтрашний день всем белорусам.

Рост отрицательного сальдо текущего счёта платёжного баланса (во многом из-за необходимости обслуживать внешний долг), сокращение поступлений от экспортных нефтепошлин (связанных не только с падением цен, но и с российским НДПИ), отсутствие предпосылок рост цен на внешних рынках (не только на нефтепродукты и калий) — эти и другие факторы негативно скажутся на реализации официального прогноза, утверждённого Александром Лукашенко.

«Как ни крути — не видно условий роста, — признался белорусский экономист. — Но даже если, предположим, будет представлен рост в 1% — это ведь никак не решит проблем белорусской экономики, так как это будет искусственный рост, за счёт искусственно сдерживавшихся цен и тому подобного».

Однако рост запланирован и под официальными документами стоят подписи не только Лукашенко. Зачем же каждый год руководство Белоруссии вырабатывает заведомо неисполнимые прогнозы, а Александр Лукашенко их подписывает?

«Нет аналитических центров, сопоставимых по уровню с российскими, — признал белорусский экономист. — Например, один из НИИ Минэкономики возглавляет неопытный директор — специалист по крупному рогатому скоту».

Используемые в Белоруссии методологии расчетов также вызывают вопросы, отметил эксперт. Однако на этом проблемы не исчерпываются. Волюнтаристские утверждения макроэкономических показателей стали нормой.

«Подгонки прогнозных показателей под желания руководства есть, — сказал белорусский экономист. — Рост в 1,7% явно задан президентом. До этого говорилось о росте ВВП 0,2%, но ведь это на уровне шума, как-то несерьёзно. Очевидно, принято политическое решение».

Политика влияет на формирование прогнозных показателей. не удивительно, что прогнозы МВФ и официальные прогнозы руководства Белоруссии диаметрально расходятся. При этом руководство Белоруссии просит фонд о кредитах. Как в таком случае выглядит просящий о финансовой помощи?

По мнению Злотникова, прогнозы МВФ тоже не защищены от критики. Однако фонд, в отличие от руководства постсоветской республики, более гибко подходит к прогнозированию и не утверждает годовых прогнозов, ежеквартально пересматривает прогнозные показатели на год.

«В РФ тоже не всё благополучно с прогнозированием, — заметил белорусский эксперт. — Например, заявляли, что «дно нащупали», а на самом деле, как показало развитие событий летом-осенью, негативные тенденции продолжились».

Говоря о методологии расчетов, которые закладываются в макроэкономические прогнозы, Злотников отметил важную особенность: «В Белоруссии нельзя всерьёз доверять этим показателям, так как экономика не рыночная, так как цены искажены. Ведь система национальных счетов, к примеру, работает только в условиях рыночной экономики».

«Скорее всего, в 2017 году ВВП Белоруссии будет в минусе», — полагает Злотников.

Ситуацию могут изменить приватизация, которая способна пополнить госбюджет и кредиты — в этом случае показатели могут улучшиться, считает Злотников. При этом он отметил, что уповать на смену парадигмы мышления высшего должностного лица не приходится.

«Однако Лукашенко не изменился — летом на кондитерской фабрике «Спартак» он говорил о сплошном регулировании цен. Эта функция отведена белорусским министерствам. В России уже давно действуют тоньше, а здесь ничего не меняется, действуют директивные методы», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 17 июня проекте основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы руководство Белоруссии представило такие виды на 2017 год: ВВП прирастёт на 1,5−2,1%, инфляция — на 9%, сальдо внешней торговли товарами и услугами вырастет на 0,2−0,26% и так далее. После состоявшегося 23 сентября совещания у Александра Лукашенко председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что в проекте республиканского бюджета на будущий год заложены показатели роста ВВП на 0,2%, так как документ рассчитывался по консервативному сценарию, отметив: «Что касается главного интегрального показателя, валового внутреннего продукта, на следующий год предполагается уровень темпа роста порядка 101,7%. Кроме этого, предполагается, что инфляция в следующем году не должна превысить 9%».

Отметим, что перспективы 2016 года были вполне предсказуемы в 2015 году. Тем не менее, Александр Лукашенко утвердил далёкий от реальности прогноз на будущий год, который оказался досрочно провален — как и предыдущие годовые прогнозы, как и план на минувшую пятилетку (2011−2015 гг.).

Зампред правления Нацбанка Белоруссии Сергей Калечиц заявил 3 октября, что ЗВР в 2017 году должны увеличиться на $0,5 млрд составить $5,4 млрд — этого должно хватить для обеспечения 2,2 месяца импорта. По состоянию на 1 октября ЗВР оценены в $4,8 млрд — это значит, что в совокупности с прочими факторами положение белорусской экономики весьма уязвимо.