Москва, 5 октября, 2016, 00:13 — ИА Регнум. «Газпром» завершил закачку газа в подземное газохранилище «Банатский двор» в Сербии в преддверии осенне-зимнего периода. Об этом информирует пресс-служба концерна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что 3 сентября в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и генерального директора госпредприятия «Сербиягаз» Душана Баятовича. На встрече были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности, речь шла о поставках российского газа и его подземном хранении на территории Сербии.

«Стороны отметили, что в преддверии осенне-зимнего периода завершена закачка газа в ПХГ «Банатский двор», активная ёмкость которого составляет 450 млн кубометров газа. Это является дополнительной гарантией успешного прохождения предстоящего отопительного сезона в балканском регионе», — говорится в сообщении.

Десятилетний контракт на поставки российского газа в Сербию был заключён 2013 году. Согласно данным «Газпрома», в 2015 году в Сербию было поставлено 1,7 млрд кубометров российского газа, что на 23,6% больше чем годом ранее. По состоянию на начало октября текущего года отмечен рост поставок на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте этого года «Газпром» и «Сербиягаз» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве и партнёрстве, открывающее возможности для расширения объёмов подземного газохранилища «Банатский двор».

С соответствующей инициативой в августе 2015 года выступила сербская сторона. Речь идёт о расширении потенциала газохранилища с нынешних 450 млн до 1,2 млрд кубометров газа в год, что будет составлять половину от общего объёма потребления «голубого топлива» в Сербии. В результате Белград будет в состоянии полностью решить проблему газоснабжения после 2019 года, когда Россия намерена прекратить поставки топлива через территорию Украины.

«Газпромом», напомним, является владельцем контрольного пакета акций подземного газохранилища «Банатский двор».

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