Вашингтон, 5 октября, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Пентагон не понимает причин размещения российских ЗРК С-300 в Сирии, а также оценивает последствия этой переброски для пилотов возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции», заявил на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Питер Кук.

Минобороны.рф Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Напомним, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил журналистам, что батарея С-300 передислоцирована на российскую военно-морскую базу в Тартусе и будет защищать от ударов с воздуха базу и корабли ВМФ России, находящиеся у берегов в Сирии.

По словам Кука, Пентагон «принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности экипажей самолетов, выполняющих операции в небе над Сирией». Вместе с тем Кук отметил, что США сохраняют каналы связи с российским Министерством обороны для недопущения конфликтных ситуаций в Сирии и будут продолжать использовать этот канал.

Питер Кук подчеркнул, что Пентагон не понимает причин, по которым Россия разместила С-300 в Сирии, так как ни у одной из террористических группировок нет самолетов.

Пресс-секретарь Пентагона не стал отвечать на вопросы журналистов о запасных вариантах урегулирования конфликта в Сирии, хотя во время брифинга в Пентагоне ему несколько раз задавали этот вопрос. По его словам, «основное внимание» Пентагона в Сирии уделяется борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что власти США рассматривают варианты прямого участия америанских войск в сирийский конфликт на стороне противников законного правительства Сирии.