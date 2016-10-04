Ижевск, 5 октября, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Впервые за всю историю Удмуртия закончила сбор зерна к 1 сентября. Всего в республике собрали 590 тыс. тонн зерновых, что на 10 тыс. тонн ниже показателя прошлого года, сообщает портал «Сусанин» со ссылкой на главу регионального Минсельхоза Александра Прохорова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

По словам министра, сейчас качество зерна намного лучше, чем в прошлом году. «Тогда были случаи, когда три раза пропускали зерно через сушильные агрегаты, из-за этого оно теряло свои полезные свойства», — пояснил Прохоров.

Также глава ведомства отметил, что в связи с засушливым летом погиб большой процент так называемых однолеток, которые используются для подкормки. Не взошли многолетние культуры, посеянные в этом году, и первогодки многолетних трав, посеянные в прошлом году, не дали урожай. Восстанавливать посевы планируется за счет накопленных запасов.

Кроме того, «попросту не вырос» второй укос. Но несмотря на это обстоятельство заготовлено более 23 центнеров на условную голову скота, что с учетом переходящих объемов в размере около 3 центнеров на голову позволит провести зимовку скота. «По ряду хозяйств есть проблемы», — добавил Прохоров.

«В этом году средняя температура по декадам были меньше нормативов, а по ряду районов в июле и августе в 8−9 районах была почва с нулевым показателем влажности», — сказал глава Минсельхоза.

По оперативным данным Минсельхоза, в среднем снизилась урожайность овощей — капусты, свеклы, моркови на 107,8 ц/га и картофеля — на 81,3 ц/га.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прошедший август в Удмуртии стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Со 2 по 8 сентября в связи с засухой на территории республики действовал режим готовности к ЧС.

По словам главы республиканского управления МЧС Петра Фомина, ущерб составил около 826 млн рублей. Минсельхоз ожидал, что недополучит 110 тыс. тонн зерновых.