Чебоксары, 4 октября, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Чувашстат подвел предварительные итоги выборочного обследования рабочей силы в среднем за III квартал 2016 года. По данным ведомства, численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте от 15 до 72 лет в среднем за III квартал 2016 года составила 643,0 тыс. человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, численность рабочей силы за июнь-август 2016 года составляла 652,6 тыс. человек (в марте-мае — на 2 тыс. больше).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Перерыв

В численности рабочей силы за III квартал 610,5 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью (в июне-августе — 619,7 тыс. человек, в марте-мае — 614,1 тыс. человек) и 32,5 тыс. безработных (в июне-августе — 32,9 тыс. человек, в марте-мае — 36,5 тыс. человек), по МОТ, то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Уровень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к численности рабочей силы в среднем за III квартал 2016 года составил 5,1% (в июне-августе — 5%, в марте-мае — 5,6%).