Москва, 4 октября, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что украинские спецслужбы готовят ряд провокаций против российских офицеров, которые работают в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины (СЦКК). Соответствующее заявление распространил сегодня, 4 октября, Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

СБУ

Российское военное ведомство ссылается на достоверную информацию, которая поступила по нескольким каналам. Сообщается, что в ближайшее время Служба безопасности Украины (СБУ) собирается задержать российских военных, работающих в СЦКК и обвинить их в шпионаже. Провокации будут устроены в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК.

В Минобороны РФ подчеркивают, что российские военные на Украине действуют по договоренности с Киевом и осуществляют только оказание помощи представителям Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Российское военное ведомство обращается к украинскому руководству с призывом ответственно отнестись к информации и не допустить провокаций.