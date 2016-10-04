Москва, 4 октября, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Заявления Госдепа США о притеснениях в России американских дипломатов не соответствуют действительности и являются «инсинуациями», сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на сайте внешнеполитического ведомства.

Кукрыниксы. Геббельс

По словам Рябкова, подобные заявления Госдепартамент США делает в отместку за принципиальную позицию России в деле скорейшей стабилизации ситуации в Сирии, атакуемой оплаченными извне террористическими группировками.

Напомним, ранее СМИ США сообщили, что российские спецслужбы преследуют и запугивают американских дипломатов и их членов их семей в Москве и других столицах.