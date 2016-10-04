Радио REGNUM: второй выпуск за 4 октября
Москва, 4 октября, 2016, 23:08 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия и Казахстан подпишут договоры на сумму более полутора триллиона рублей;
- Министерство обороны России подтвердило, что батарея комплекса ПВО С-300 доставлена в Сирию;
- В России с первого января 2017 года будут введены принудительные работы;
- Министерство юстиции внесло общество «Мемориал» в реестр иностранных агентов;
- Президент Филиппин послал Барака Обаму «к черту».