Москва, 4 октября, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Предстоящей ночью в Москве резко ухудшится погода. В ближайшее время вероятны сильные ливни, сообщает столичное управление МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник МЧС на месте разлива реки Яуза

В ближайшие часы, по информации МЧС, в столице России начнутся сильные дожди, местами доходящие до сильных ливней. Резко повысится вероятность аварий на дорогах и угроза подтопления улиц. Столичное управление МЧС рекомендует воздержаться от поездок на частном автотранспорте сегодня ночью и завтра утром.

Такой же прогноз сделан для Подмосковья. По данным МЧС, ливни могут продолжаться всю грядущую ночь.