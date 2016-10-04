Чебоксары, 4 октября, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Глава Чебоксар Леонид Черкесов сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму. Временное исполнение полномочий главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания возложено на заместителя Ирину Клементьеву. Данное решение было принято сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Черкесова наградили медалью «За заслуги перед городом Чебоксары».

gov.cap.ru Слева направо:сити-менеджер Алексей Ладыков, Ирина Клементьева, Леонид Черкесов

Кроме того, депутаты планируют внести изменения в Устав города, касающиеся работы главы Чебоксар на непостоянной основе. Напомним, в последний раз уставные изменения в этой части были сделаны в 2010 году под Черкесова, определив для главы столицы Чувашии зарплатную должность. Стоит отметить, что в 2015 году Черкесов заработал 2,146 млн рублей по основному месту работы — на 400 тыс. рублей (или 23%) больше, чем годом ранее.

Нынешние изменения в Уставе, официально продиктованные экономией бюджетных средств, готовятся под тех, у кого с работой всё хорошо. Среди претендентов в депутатском корпусе на должность в кулуарах чаще всего называют Клементьеву, которая руководит «Страховой больничной кассой г. Чебоксары», юриста Николая Владимирова, а также бизнес-омбудсмена республики Владимира Иванова (на муниципальных выборах в 2015 году баллотировался в горсобрание по партсписку «Единой России»).

Публичные слушания по внесению изменений в Устав города Чебоксары состоятся 8 ноября 2016 года. В связи с внесением изменений срок проведения выборов нового главы города увеличится с 14 до 60 дней. Увеличение срока связано с процедурой принятия решения о внесении изменений в Устав, государственной регистрацией и последующим опубликованием, что занимает от 1,5 до 2 месяцев.