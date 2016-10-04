Сана, 4 октября, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Гражданские лица в Йемене нуждаются в срочной защите и большей гуманитарной помощи, считает ООН, передаёт Daily Mail.

Rod Waddington Таиз, Йемен

Выступая в Сане, представитель ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен говорит, что четыре из пяти йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.

«Я особенно обеспокоен системой здравоохранения, так как большинство из медицинских учреждений в 16 из 22 провинций либо не функционируют, либо только частично функционируют, лишая тысячи йеменцев доступа к столь необходимой службе здравоохранения», — говорится в заявлении О'Брайена.

По его словам, гуманитарные группы готовы оказать помощь, но нуждаются в «безопасном и беспрепятственном доступе».