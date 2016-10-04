Братислава, 4 октября, 2016, 22:38 — ИА Регнум.



Минобороны.рф Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

«Россия направила в Сирию системы ПВО после того, как в понедельник боевики обстреляли российское посольство в Дамаске из минометов. Одна из ракет приземлилась прямо возле территории посольства, никто при этом не пострадал. Пока не ясно, почему Россия посылает системы ПВО в Сирию. Вероятней всего, чтобы отразить возможные воздушные атаки со стороны США. Системы SA-23(С-300 ВМ — прим. ИА REGNUM ) пригодны в качестве как противоракетного, так и зенитного оружия. Комплексы уже прибыли на российскую военно-морскую базу Тартус в Сирии, но пока еще не собраны. По данным источников в США, это первый случай, когда Россия размещает это оружие за пределами своей территории», пишет газета Pravda.

Это удивительно, учитывая, что ни «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют военно-воздушных сил или крылатых ракет. Россия явно готовится к защите от потенциального американского нападения. После того, как в прошлом году российский самолет был сбит на границе с Турцией, американские военные стали избегать полетов в зоне поражения русских систем ПВО С-400 в Сирии и даже полетов в пределах действия радаров этой системы.

«Нападение на российское посольство предположительно стало результатом действий тех, кто, как Соединенные Штаты и некоторые из их союзников, внесли свой вклад в продолжение кровавого конфликта, поддерживая боевиков и экстремистов всех мастей», — приводит издание заявление российского Министерства иностранных дел.

«Соединенные Штаты в понедельник прервали двусторонние переговоры с Россией о прекращении огня в Сирии, потому что Москва, по их мнению, не выполняет условий мирного соглашения, заключенного 9 сентября, помогая сирийской армии совершать авианалеты на Алеппо», добавляет Pravda.