Берлин, 4 октября, 2016, 22:24 — ИА Регнум.



Советский плакат. 1948

«Терпение госсекретаря США Джона Керри в отношении России, похоже, истощилось. После нескольких телефонных разговоров со своим российским коллегой — министром иностранных дел Сергеем Лавровым — Керри, вероятно, потерял самообладание, как передает корреспондент из Вашингтона. Тем не менее, у Керри нет реальных рычагов давления, в отличие от Лаврова. Корреспондент из Москвы сообщает, что Россия говорит с США все более резким тоном», — информирует телеканал ARD.

После телефонной беседы с Лавровым в минувшие выходные Керри выглядел потерявшим присутствие духа, сдавшимся и очень расстроенным, сообщил вашингтонский корреспондент ARD. Керри выглядел фрустрированным не только от того, что Россия продолжает бомбежки в Сирии, но и потому, что почувствовал себя обезоруженным. У американского госсекретаря впервые не было возможности чем-нибудь пригрозить Москве. Ведь накануне президент США Барак Обама отверг идею поставлять сирийским мятежникам переносные зенитные ракетные комплексы, аргументируя это тем, что они могут попасть в руки террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Еще одним свидетельством ухудшения отношений между Россией и США является заявление Москвы о приостановке двустороннего российско-американского соглашения о переработке оружейного плутония. Это решение было принято Россией в связи с усилением международного давления из-за продолжающихся бомбардировок Алеппо. Однако трудно себе представить, что Вашингтон примет условия, которые поставила Россия в обмен на возможность восстановить переработку плутония. Россия будто бы психологически готовит свое население к войне. Политики в российских СМИ заговорили о якобы существующих американских планах ядерной войны против России. Однако пока не ясно, является ли это реальным ощущением угрозы, или столь резкий тон призван предостеречь Запад от дальнейшей эскалации конфликта», — недоумевает ARD.