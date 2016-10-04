Вашингтон, 4 октября, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Власти США не исключают, что против Российской Федерации будут введены новые санкции из-за ситуации в Сирийской арабской республике. Об этом сегодня, 4 октября, заявил пресс-секретарь президента США Джош Эрнст.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношения

Он заявил, что президент США Барак Хуссейн Обама дал понять сирийцам и русским, что могут быть введены санкции, для изоляции этих двух стран.

«Мы давали понять касательно ситуации в Сирии, что президент может использовать ряд возможностей, чтобы изолировать режим (Асада — прим. ред.) и, возможно, русских за то, как они поддерживают режим. Санкции находятся в числе этих инструментов. На протяжении последних лет реализации санкций мы узнали, что их эффект максимален, когда мы координируем использование этого инструмента с нашими партнёрами и союзниками по всему миру. Мы продолжим эти консультации», — сказал Эрнст.

Напомним, накануне Государственный департамент США официально заявил о разрыве всех американо-российских соглашений по Сирии, кроме меморандума о безопасности полетов.