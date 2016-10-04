Рыбинск, Ярославская область, 4 октября, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Голодовка заключенных исправительной колонии № 2 УФСИН России по Ярославской области прекращена с 4 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Ярославский омбудсмен вновь посетил колонию в Рыбинске, где три дня назад заключенные, находящиеся в ШИЗО и отряде строгих условий содержания, объявили голодовку. Таким образом заключенные выражали протест условиям содержания и отношению к ним администрации колонии.

Несмотря на то, что жалобы, изложенные в обращении на имя уполномоченного по правам человека, не подтвердились, проверки по требованиям, выдвинутым заключенными, проводят органы прокуратуры и комиссия центрального аппарата ФСИН России.

«Отмечу, что никакого форс-мажора в колонии не произошло. Тем не менее, все жалобы приняты к рассмотрению. Ситуация находится под контролем. Сегодня в учреждении работает медслужба ФСИН, острых заболеваний ни у кого из заключенных не обнаружено. Медицинские осмотры буду проводиться и в дальнейшем. Также заключенные жаловались на нехватку мебели в камерах — им дадут дополнительные стулья. Кроме того, они выразили недовольство стилем общения с ними сотрудников колонии», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Бабуркин.

Ярославский омбудсмен снова намерен посетить колонию, чтобы проверить, как выполняются достигнутые договоренности. Однако дата его визита держится в тайне.